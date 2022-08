È morta Nichelle Nichols, Uhura in Star Trek

Nichelle Nichols si è spenta all’età di 89 anni. L’attrice, classe 1932, è stata per gran parte della propria carriera protagonista nella saga di Star Trek interpretando il tenente Uhura. Fu spinta da Martin Luther King in persona a non abbandonare il personaggio per dedicarsi ad altro (nonostante la sua predilezione per il teatro), considerando l’importanza per l’epoca del coinvolgimento di una donna nera in un ruolo di primo piano.

Addio a Nichelle Nichols, Uhura in Star Trek

Il decesso è avvenuto nella giornata di sabato 30 luglio. A dare la notizia è stato nel fine settimana il figlio Kyle Johnson, attraverso un post un post condiviso su Instagram accompagnato dalla stella dedicata alla madre sulla Hollywood Walk of Fame e che recita quanto segue.

Amici, fan, colleghi, Mondo. Mi spiace informarvi che una grande stella del firmamento non brilla più per noi, come ha fatto per molti anni. Ieri sera, mia madre, Nichelle Nichols, ha ceduto a cause naturali ed è morta. La sua luce, tuttavia, come le antiche galassie viste per la prima volta, rimarrà per noi e per le generazioni future una fonte di insegnamento e ispirazione.

Nichelle Nichols ha collaborato con NASA per il reclutamento di astronauti provenienti da realtà un tempo meno rappresentate. Ha contribuito a portare nello spazio la prima donna, Sally Ride. Al suo impegno è dedicata la pellicola Woman in Motion del 2019.

We lived long and prospered together. pic.twitter.com/MgLjOeZ98X — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022

Qui sopra l’omaggio di George Takei, altro protagonista fin dalla prima ora nel cast di Star Trek nei panni di Hikaru Sulu.

