Niente di nuovo sul fronte occidentale in streaming

Niente di nuovo sul fronte occidentale è il terzo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Erich Maria Remarque nel 1928 e ancora oggi considerato l'opera antimilitarista per eccellenza. Parteciperà agli Oscar 2023 in rappresentanza della Germania per la statuetta assegnata al miglior film internazionale.

Oggi in streaming: Niente di nuovo sul fronte occidentale

La regia è affidata a Edward Berger (Patrick Melrose, Jack), la fotografia a Reiner Bajo. La storia è ambientata nel 1916, durante il conflitto. Il protagonista mente a proposito della propria età, così da potersi arruolare insieme ai suoi amici, finendo però ben presto a scontrarsi con la dura realtà e con le condizioni disumane di una trincea. Di seguito la sinossi e il trailer.

Niente di nuovo sul fronte occidentale racconta l’avvincente storia di un giovane soldato tedesco in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Paul e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l’euforia iniziale per il conflitto si trasforma in disperazione e paura mentre in trincea combattono per la propria vita e tra di loro. Questo film diretto da Edward Berger è tratto dal celebre bestseller omonimo di Erich Maria Remarque.

Nel cast di attori sono presenti tra gli altri Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl e Devid Striesow.

