Niente più cassette di acqua con questa bottiglia LAICA magica

Se stavi pensando a quanto sia faticoso andare al supermercato per prendere le cassette di acqua, credimi, ti capisco. Soprattutto se non solo devi prendere quelle grandi, ma per il lavoro devi portarti a casa anche le più piccole perché non si sa mai altrimenti.

Ma se ti dicessi che puoi ovviare al problema? O comunque riuscire ad arginarlo anche in parte? Credimi, ti bastano pochi euro se decidi di passare all’accatto e approfittare della promozione su Amazon. Infatti puoi acquistare questa bottiglia filtrante istantanea di Laica. Con il ribasso del 16% costa appena 20,99€.

Le spedizioni, ovviamente, sono gratuite e veloci se sei cliente Prime, un vantaggio assicurato.

Bottiglia filtrante Laica: bere acqua non è mai stato così semplice

Con una capienza di un litro, non devi aspettare minuti per trangugiare un bel sorso di acqua. Infatti questa bottiglia filtrante di Laica è davvero geniale perché funziona letteralmente all’istante. Grazie all’innovativo filtro di cui è dotata, mentre versi nel bicchiere vengono eliminate tutte le impurità.

In modo particolare riesce a eliminare anche il sapore di cloro rendendo l’acqua del rubinetto una vera delizia (deve essere potabile all’origine, fai attenzione).

Hai la possibilità di averla sempre con te visto e considerato che il materiale della bottiglia è versatile, ultraleggero e soprattutto resistente agli urti. Grazie all’aggiunta del tappo con chiusura ermetica non hai paura di fare guai.

Quanto dura un filtro? Anzitutto in confezione ne trovi subito uno. In media ha una durata di 120 litri o di un mese di utilizzo. Vuoi stare tranquillo e non sbagliare mai il conto? Scarica l’applicazione ufficiale, tiene traccia lei per te.

Approfitta al volo della promozione su Amazon e acquista la tua bottiglia filtrante a soli 20,99€ per dire basta all’acqua acquistata fuori casa. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.