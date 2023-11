Niente più patatine rumorose con l’AI di Doritos

In videoconferenza, non c’è niente di più e irritante che sentire il suono di un’altra persona che mastica davanti al microfono. Ed è ancora più antipatico quando la persona sgranocchia delle patatine. Ma la buona notizia, o forse no, è che Doritos ha trovato una soluzione per consentire ai suoi consumatori di mangiare patatine durante una videochiamata o una sessione di gioco senza disturbare gli altri: l’intelligenza artificiale.

Probabilmente molti conoscono già le AI per la cancellazione del rumore che riducono il rumore di fondo su PC, smartphone o applicazioni per videoconferenze. L’intelligenza artificiale di Doritos funziona in modo simile, ma invece di eliminare il rumore di fondo, rimuove il rumore della masticazione delle patatine.

Doritos Silent: l’AI per gli sgranocchiatori seriali di patatine…

Il software, chiamato Doritos Silent, è disponibile per i PC. Ma potrebbe arrivare su altre piattaforme in un secondo momento. Secondo il Wall Street Journal, Smooth Technology, la società che ha collaborato con Doritos a questo progetto, ha registrato 500 persone che mangiavano Doritos. Questo ha permesso di simulare 5.000 diversi suoni di masticazione. Utilizzando questi suoni, sono riusciti ad addestrare un’intelligenza artificiale in grado di separare la masticazione delle patatine da altri rumori (comprese le persone che parlano). Anche se l’AI è stata addestrata esclusivamente con Doritos, non dovrebbe avere problemi a sopprimere i rumori generati da altre marche.

Per utilizzare questa intelligenza artificiale, è sufficiente installare Doritos Silent sul PC. Dovrebbe mascherare i rumori di masticazione, indipendentemente dall’applicazione di videoconferenza utilizzata. Tuttavia, il software è stato progettato principalmente per i giocatori. Si è scoperto, infatti, che i gamer amano sgranocchiare e che i rumori di masticazione possono disturbare gli altri giocatori quando si gioca online e si comunica con un microfono. Questo è emerso da un sondaggio condotto da Doritos su 3.000 persone in Cina, India, Portogallo e Stati Uniti.

Ad esempio, il 90% degli intervistati negli Stati Uniti ha ammesso di fare uno spuntino mentre gioca. Ma allo stesso tempo, la maggioranza ha dichiarato di essere infastidita dal suono delle patatine quando un altro giocatore le mangia.