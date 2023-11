Zoom Clips: nuova funzione per registrare e condividere video brevi

Zoom, la popolare piattaforma di videoconferenza, ha lanciato ufficialmente una nuova funzione che permette di registrare e condividere video brevi con persone interne ed esterne all’azienda/società od organizzazione. Si tratta di Zoom Clips, una funzione che era in beta da agosto e che ora è disponibile per la maggior parte degli utenti di Zoom.

Con Zoom Clips, si può registrare un videoclip utilizzando il portale web di Zoom, il menu o la barra delle applicazioni del computer o l’applicazione Zoom stessa, e modificare il nome, la descrizione, i tag, la durata e le miniature del clip direttamente sulla stessa piattaforma. È possibile inoltre, selezionare le autorizzazioni di visualizzazione e ottenere link condivisibili che si possono distribuire ad altri utenti, colleghi o partner e clienti.

Si possono anche visualizzare le analisi video e ricevere feedback sulle clip, per capire le prestazioni e il coinvolgimento dei propri video.

I vantaggi di Clips per la comunicazione asincrona

Come ha spiegato Zoom sul suo sito, la nuova funzione è pensata per aiutare i team a “comunicare in modo asincrono, ridurre il numero di riunioni e il tempo sprecato per comunicazioni ambigue”.

Tra i casi d’uso in cui questa funzione potrebbe essere utile, c’è quello di fornire al team informazioni rapide sullo stato di avanzamento o sull’andamento di un progetto o di condividere un annuncio o un promemoria veloce, sostituendo la necessità di noiose riunioni.

Zoom Clips elimina anche l’ostacolo di organizzare una riunione con i membri del team che lavorano in fusi orari diversi.

Le opzioni di Zoom Clips Basic e Zoom Clips Plus

Zoom Clips Basic, che consente agli utenti di registrare fino a cinque clip, ciascuna della durata massima di due minuti, sarà disponibile per la maggior parte dei clienti con un account Zoom. Zoom Clips Plus eliminerà le limitazioni di tempo e di volume e sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti paganti e come add-on per gli altri utenti a 6,99 dollari al mese a partire da dicembre.