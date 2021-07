Nilox X7, BRIVIDO elettrico su due ruote

Arrivati a questo punto dell'estate è il momento di mettere “elettricità” nei tuoi programmi. Che tu sia diretto altrove (mare? montagna? laghi?) o che tu abbia deciso di rimanere a casa, salire in sella è un diritto inalienabile che Nilox sa favorire con una iniezione di spinta grazie alla e-bike Nilox X7. Perché proprio questo modello? Perché è quello con il maggior sconto disponibile sulla piazza, oltre 210 euro di sconto per chi se la fa propria con un click su Amazon.

Nilox X7: metti elettricità nella tua estate

L'offerta è disponibile in queste ore e non è chiaro fino a quando possa durare, ma approfittarne subito ti regala non soltanto 210,95 euro da giocarsi altrove, ma ti regala soprattutto ciò di cui hai bisogno in questa fine di luglio: libertà, svago, aria aperta, attività fisica, rigenerazione. Il prezzo finale è pari a 889 euro, ai migliori livelli di sempre per questo tipo di e-bike da trekking.

Nilox X7 è una bicicletta a pedalata assistita con 45Km di autonomia, copertoni semi tassellati 27.5″ x 2.10″ e velocità massima di 25 km/h con motore Brushless High Speed 36 V – 250 W. Una bicicletta di questo tipo è ideale per una attività leggera, che consenta a chiunque di superare quelle asperità che rischiano altrimenti di scoraggiare la salita in sella. Il motore eroga infatti potenza in parallelo alla pedalata, rendendola più efficace e aiutando a superare collinette e brevi strappi, oppure a procedere più rapidamente in piano.

Telaio in alluminio per garantire leggerezza e resistenza, cambio Shimano con 21 velocità. Dopo il click la tua estate prenderà un altro ritmo, ovunque tu sia disposto ad andare. Un brivido elettrico fin dalla prima salita, quando sentirai la sella portarti in cima e le tue gambe affrontare strappi che altrimenti non sarebbero possibili.