Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è già in sconto: occasione LIMITATA

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è il bundle più chiacchierato dell’ultima settimana. Con un unico acquisto porti a casa la console di nuova generazione e il gioco più iconico del sistema giapponese, ora rivisitato e migliorato. Nonostante si possano contare sulle di una mano i giorni dall’uscita, hai già uno sconto di cui approfittare. Se vuoi acquistare la nuova console e il suo gioco, non perdere questo ribasso su Amazon e completa l’acquisto con soli 509,90 euro.

Già in promo Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: eccco i dettagli

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è il bundle che unisce console e gioco con cui è stata lanciata. In questo modo puoi mettere subito alla prova il dispositivo e divertirti da solo, in compagnia e anche online con milioni di altri utenti pronti a sfidarti. Tante migliorie per il dispositivo iconico che abbandona, una volta e per tutte, il vecchio design per accoglierne uno più grande e con diversi aggiornamenti.

Sicuramente i Joy Con sono tra gli accessori che hanno ricevuto più cambiamenti non solo in termini di estetica ma anche per il loro collegamento. Ora si attaccano al corpo principale attraverso un forte magnete e no, non ti preoccupare, non si rovinano facilmente. Usali in mille modi diversi, anche come dei mouse con i sensori nuovi messi a disposizione. La console, in sé e per sé, è più grande con un display LCD da 7,9 pollici super luminoso e dai colori brillanti. La risoluzione è Full HD quando utilizzata in modalità portatile e raggiungere il 4K a 120 fps quando, invece, utilizzata in modalità televisione. Proprio in merito a ciò, anche la stazione di ricarica ha subito delle variazioni e sì, ha sempre porte USB e HDMI a disposizione così come l’entrata per il cavo LAN ma ora è dotata altresì di ventole per poter raffreddare la Switch in modo ottimizzato.

Un mondo di novità da testare e da amare. Corri subito su Amazon per acquistare Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a soli 509,90 euro con lo sconto in corso.