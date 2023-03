Nintendo Switch 2022 a prezzo strepitoso grazie a questa offerta di eBay

Grande offerta per l’inizio di questo weekend: su eBay puoi acquistare la Nintendo Switch edizione 2022 a soli 249 euro grazie allo sconto di 50 euro garantito sul listino.

La Nintendo Switch edizione 2022 è il modello più recente della famosa console ibrida, che ti permette di giocare dove, quando e con chi vuoi grazie alla sua batteria migliorata e ad un sistema energetico più efficiente.

Nintendo Switch 2022: occasione da non perdere

La Nintendo Switch edizione 2022 non si differenzia in altro rispetto alle altre versioni della console e ti offre sempre il massimo controllo e la massima precisione nei tuoi giochi preferiti. Puoi scegliere se usare i Joy-Con in modalità wireless o collegarli alla console oppure sfruttare l’apposito Pro Controller che acquisti separatamente. La console ti permette di giocare in multiplayer con i tuoi amici in locale o online, grazie a Nintendo Switch Online.

Il sistema è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch e con tutti gli accessori della famiglia. Puoi divertirti con i tuoi titoli preferiti, come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons e molti altri.

Acquista ora la Nintendo Switch edizione 2022 su eBay a soli 249 euro grazie a questo sconto approfitta della spedizione gratuita in 3 giorni.

Acquistando su eBay hai la garanzia di un rivenditore affidabile e della Garanzia Cliente eBay, che ti protegge in caso di problemi con il prodotto o il venditore. Inoltre, puoi pagare in modo sicuro e veloce con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.