Nintendo Switch Blu e Rosso Neon del 2022 al suo MINIMO STORICO su eBay (CODICE SCONTO)

Non vedete l’ora di acquistare la tanto desiderata Nintendo Switch, ma volevate aspettare il momento giusto? Allora potreste approfittarne proprio oggi sfruttando l’ottima promozione di eBay riguardante la console in colorazione Blu e Rosso Neon in versione 2022. Nel celebre sito di e-commerce il prezzo scende prima da 299 euro a soli 275 euro e poi arriva a 233,75 grazie a un doppio sconto: prima l’8% sul prezzo di listino e poi il 15% attraverso il codice PASSIONI23 da inserire all’atto del pagamento. Il prezzo finale è il più basso di sempre.

Nintendo Switch: importante calo di prezzo su eBay

Si tratta della versione più recente della console, quella del 2022, caratterizzata da piccole migliorie sul fronte hardware e riguardanti l’autonomia. In dotazione i due controller Joy-con e il Dock Set per connetterla al televisore. Importante ricordare la caratteristica principale di questa console di Nintendo: tutti i giochi possono essere eseguiti anche in formato portatile, semplicemente estraendo il dispositivo e sfruttando il suo display touch.

Cosa state aspettando? Grazie all’intrigante promozione di eBay potrete portarvela a casa al costo di 233,75 euro, ma non dimenticate di aggiungere il codice PASSIONI23 all’atto del pagamento per usufruire di un ulteriore sconto del 15%. Le consegne sono rapide e gratuite e garantite da un venditore molto affidabile grazie al 99,5% di feedback positivi su oltre 31mila recensioni.

