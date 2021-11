Nintendo Switch Lite: così economica mai prima d'ora

Se le console per te sono un punto debole, allora ho qualcosa con cui tentarti. Grazie alle promozioni in corso su eBay la fantastica Nintendo Switch Lite te la porti a casa con appena 179,99€. Il doppio ribasso in corso fa scendere il prezzo di circa ottanta euro ed è proprio un'occasione da non perdere.

Per approfittare di questo affare non devi far altro che inserire il codice “NOV21EDAYS” al momento del pagamento, ma fai presto perché sta andando letteralmente a ruba.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Nintendo Switch Lite: la console da portare in giro

Se sei un tipo che va sempre di qua e di là, allora la Nintendo Switch Lite è quella che fa per te. Semplicissima da utilizzare e comodissima da portarti dietro, ti intrattiene ore e ore grazie alla miriade di titoli con cui è compatibile.

Altro non è che la sorella minore della Switch classica. Di differente ha un paio di particolari tra cui che è tutta d'un pezzo. Infatti joycon sono incorporati alla struttura principale per renderti l'utilizzo ancore più agevole ed evitare che tu possa scordarti di ricaricarli di tanto in tanto.

In ogni caso il display a colori ti fa godere di una vista eccezionale e la batteria ti supporta per tutto il tempo che vuoi senza problemi.

Ma fammelo ripetere ancora una volta, a questo prezzo è un perfetto regalo di Natale per qualcuno o anche per te stesso. Acquista subito la tua Nintendo Switch Lite su eBay a soli 179,99€ inserendo il codice “NOV21EDAYS” al momento del pagamento e beneficiano di ben due sconti eccezionali.