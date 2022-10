Nintendo Switch Lite: prezzo minimo al Prime Day

Una piattaforma videoludica che non ha bisogno di presentazioni: Nintendo Switch Lite è protagonista di un forte sconto su Amazon in occasione di questo Prime Day (evento Offerte Esclusive Prime), nella sua particolare ed elegante colorazione Blu. È la console portatile perfetta per chi ama i titoli di Super Mario, della serie Zelda e molti altri.

Prime Day: Nintendo Switch Lite in forte sconto

Pensata per essere comodamente trasportata nello zaino o in valigia, ha dimensioni pari a soli 91x208x13 millimetri e un peso che si attesta a 275 grammi. Il display ha una diagonale da 5,5 pollici, l’audio è stereo e non manca il modulo WiFi. La batteria interna si ricarica attraverso la porta USB-C. È compatibile con tutti i giochi del catalogo Switch. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la console portatile Nintendo Switch Lite al prezzo finale di soli 186,90 euro invece di 219,99 euro come da listino, con uno sconto di 33,09 euro.

Concludiamo ricordando che le promozioni dell’evento Offerte Esclusive Prime (Prime Day) sono accessibili in esclusiva agli abbonati Prime. Chi non ha ancora attivato la sottoscrizione può rimediare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.