Nintendo Switch Lite: su Amazon è sempre Natale, in offerta a 189€

C’è sempre tempo per i regali di Natale, specie se Amazon decide di offrirti un grande sconto proprio per il 25 dicembre. Insomma, mettiamo che hai ricevuto un buono e non sai come spenderlo, sappi che adesso puoi acquistare Nintendo Switch Lite a soli 189,99 euro.

Visto il periodo non la riceverai probabilmente subito a casa, ma dovrai aspettare circa una settimana: tuttavia, potrai cominciare il nuovo anno con la console portatile più amata tra gli appassionati, perfetta anche per un regalo un po’ in ritardo.

Nintendo Switch Lite in offerta: a questo prezzo non puoi dire di no

Parliamo del resto di una delle offerte migliori mai viste per Nintendo Switch Lite da quando è stata lanciata. Il bello è che arriva proprio per il giorno di Natale, segno che nei magazzini Amazon sono giunte altre scorte dell’ultimo momento che adesso possono essere acquistate ad un prezzo top.

Con Nintendo Switch Lite puoi mettere le mani su una console compatta, leggera e comandi integrati perfetta per il gioco in mobilità e che è naturalmente compatibile con l’intera libreria di titoli pensati per Nintendo Switch.

L’unica differenza, rispetto la Switch tradizionale, è che non puoi collegarla alla TV: per il resto è perfettamente identica, con uno stile e un design pensati appositamente per un comodo divertimento in mobilità.

Aggiungila al carrello e paga adesso Nintendo Switch Lite a soli 189 euro. Un prezzone a cui è difficile dire di no.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.