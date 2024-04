Nintendo Switch OLED (Edizione Super Mario) a un PREZZO MAI VISTO!

Sei un fan di Super Mario? Allora non puoi sicuramente lasciarti scappare l’edizione di Nintendo Switch OLED a tema! L’ultima versione della console ibrida Nintendo offre diverse migliori rispetto al vecchio modello, incuso uno schermo con tecnologia OLED che migliora al massimo la qualità video! Sarai sorpreso di scoprire che, grazie allo sconto eBay, potrai prendere questa versione speciale della console a soli 284,99€ al posto dei classici 349,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche di Nintendo Switch OLED

Il design iconico di questa edizione speciale cattura l’essenza di Super Mario con Joy-Con rossi, una docking station abbinata e una serigrafia speciale sul retro della console. Questa versione da collezione è un omaggio perfetto per il personaggio più famoso dei videogiochi di tutti i tempi.

E grazie allo schermo OLED da 7 pollici potrai avere neri più profondi e un contrasto eccezionale, trasportandoti in un mondo di dettagli che non ha nulla a che vedere con la vecchia versione della console.

La Nintendo Switch OLED Super Mario Edition presenta anche miglioramenti per giocare in modalità portatile, con un nuovo supporto regolabile che offre una maggiore stabilità in diverse angolazioni e una memoria interna di 64 GB per archiviare più giochi. Gli altoparlanti integrati migliorati offrono un audio potente, arricchendo ulteriormente l’esperienza videoludica.

Questa console è compatibile con tutti i giochi Nintendo Switch, permettendoti di giocare a migliaia di titoli in modalità portatile, da tavolo o TV, e supportando tutti i Joy-Con e gli accessori Nintendo Switch esistenti.

Porta Super Mario nella tua casa con questa fantastica edizione di Nintendo Switch OLED per soli 284,99€!