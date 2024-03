Nintendo Switch OLED: l'iconica colorazione Blu e Rosso a un prezzo WOW su eBay

Un’offerta da non perdere è quella proposta da eBay per il Nintendo Switch OLED nella classica colorazione Blu e Rosso. Questo fantastico dispositivo è disponibile oggi al super prezzo di soli 293,99 euro anziché 349,99 euro. Un risparmio incredibile reso possibile da uno sconto del 16% già applicato.

Nintendo Switch OLED a un prezzo incredibile su eBay

Il Nintendo Switch OLED vanta un eccezionale schermo con cornici ultrasottili che esaltano al massimo l’esperienza visiva. La dock inclusa per il collegamento alla TV è dotata di una porta LAN, garantendo connessioni online più veloci e stabili. Con lo stand regolabile più ampio rispetto al modello precedente, è possibile personalizzare l’angolo di visualizzazione per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco in modalità da tavolo.

Questa offerta straordinaria vi permette di portare a casa il Nintendo Switch OLED nella sua iconica colorazione Blu e Rosso al prezzo eccezionale di 293,99 euro. Inoltre, potete fare affidamento sul venditore, che vanta un feedback positivo del 99,5% su più di 36mila recensioni, così da essere sicuri sulla rapidità e sicurezza delle consegne.