Nintendo Switch OLED rossa in edizione Super Mario già in grande sconto su Amazon

Amazon è solita proporre offerte giornaliere, ma questa è davvero incredibile. Riguarda il Nintendo Switch OLED nella nuovissima e originale colorazione rossa Speciale Super Mario che oggi si può acquistare al super prezzo di 307,90 euro, invece di 349,90 euro. Il prezzo finale viene fuori da uno sconto del 12% che consente di acquistare questa meravigliose versione del Nintendo Switch OLED al suo minimo storico sul web.

Nintendo Switch OLED a un prezzo incredibile su Amazon

Il bellissimo Nintendo Switch OLED è dotato di un super schermo con cornici ultrasottili che risaltano ulteriormente l’immagine. La dock per il collegamento alla TV include anche una pratica porta LAN che consente di raggiungere velocità superiori quando vi collegate online. Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch potete anche impostare l’angolo di visualizzazione che preferite e giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai. La base inclusa dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV oltre alla sopracitata nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

Questa edizione speciale presenta, sul retro della base, una silhouette di Mario e guardando bene è possibile trovare anche delle monete nascoste. Insomma, capite bene che siete davanti a un prodotto davvero unico che va acquistato assolutamente. Oggi ve lo portate a casa a soli 307,90 euro invece di 349,90 euro ed è un prezzo assolutamente raro considerando anche che è una versione nuovissima. Vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete riceverla velocemente e senza ulteriori spese di spedizione, mentre con Cofidis potrete pagarla in comode rate a tasso zero.

