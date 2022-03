Nintendo Switch: potenzia le prestazioni dei giochi con questo trucchetto

Switch Up Game Enhancer è uno di quegli accessori che ci riportano alla mente gli anni ’90. L’epoca dei trucchi, degli oggetti pensati per sbloccare funzioni nascoste nei nostri videogiochi preferiti. Quello che ti proponiamo oggi propone qualcosa di simile per i giochi Nintendo Switch e puoi acquistarlo a soli 35€!

Spedito direttamente da Amazon dai suoi magazzini nel Regno Unito, ti arriverà nel giro di qualche giorno e potrai sfruttarne subito le sue particolari funzioni. Immagina di semplificarti molto la vita in titoli come Super Mario Odyssey, Pokémon e The Legend of Zelda Breath of The Wild. E adesso ti spieghiamo come fare.

Switch Up Game Enhancer: il magico dispositivo USB che migliora i giochi Nintendo Switch

Switch Up Game Enhancer ha la forma di una pen drive USB e si collega direttamente alla relativa porta della dock di Nintendo Switch. Una volta fatto, scoprirai subito che potrai sbloccare diverse funzioni per velocizzare delle azioni in alcuni dei giochi più popolari per la console ibrida giapponese. C’è Super Mario Odyssey, insieme a The Legend of Zelda Breath of The Wild, ma non solo: ecco anche Animal Crossing New Horizons, Pokémon Scudo e Spada e Fortnite, tra gli altri.

Il suo funzionamento è veramente molto semplice. In Super Mario Odyssey, ad esempio, potrai sbloccare una funzione che ti permetterà di portare a termine le mosse più complesse con un pulsante soltanto. Lavorando su molti aspetti, potresti ottenere anche monete infinite e lune: ti basta seguire i consigli che ti verranno dati dall’applicazione integrata.

Per ogni gioco è presente una apposita modalità, che ti illustra nel dettaglio come sfruttare tutte le funzionalità nascoste e i “trucchi” che vengono sbloccati, come uno scatto infinito in Zelda senza stancarsi mai.

E come se non bastasse, l’accessorio ti permette di utilizzare qualsiasi controller hai in casa. Un pad PlayStation, Xbox o qualunque altro, possono essere connessi in bluetooth e darti la possibilità di giocare su Switch con un controller più comodo e magari per te più familiare dei joy-con Nintendo.

Un oggettino piccolo piccolo, dal costo altrettanto interessante, ma che sblocca grandi funzionalità: Switch Up Game Enhancer può essere tuo su Amazon a soli 35€, con spedizione inclusa nel prezzo, per personalizzare la tua esperienza di gioco su Nintendo Switch in modo innovativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.