NiPoGi AM06, un Mini PC potente: coupon -100€

Grazie allo sconto di 100 euro proposto oggi, NiPoGi AM06 è la scelta migliore per chi cerca un Mini PC potente e al tempo stesso compatto, l’ideale per gestire anche le operazioni della produttività più pesanti. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Per approfittare dell’offerta Amazon non devi fare altro che attivare il coupon dedicato sull’e-commerce.

L’affare Amazon sul Mini PC di NiPoGi

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più rilevanti: processore AMD Ryzen 3750H, GPU Radeon RX Vega, 16 GB di RAM, unità SSD ultra-veloce da 512 GB per l’archiviazione dei dati con possibilità di espansione, Wi-Fi e Bluetooth integrati, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione a più schermi (fino a un massimo di tre) in contemporanea con risoluzione fino a 4K, slot Ethernet e due jack audio. In dotazione anche la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Non teme carichi di lavoro come l’editing dei contenuti multimediali o il rendering, anche in modalità multitasking, potendo contare su una notevole potenza di calcolo. Ciò nonostante, le dimensioni sono davvero compatte: 12,7×12,7×3,8 centimetri, tali da renderlo portatile e poterlo così collegare a qualsiasi monitor o televisore, a casa come in ufficio.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo Mini PC di NiPoGi (modello AM06) al prezzo finale di soli 395 euro, grazie al coupon sconto di 100 euro proposto oggi da Amazon.

A tutto questo si aggiunge la spedizione gratuita, con disponibilità immediata e consegna garantita in un giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua, sulla tua scrivania o nascosto dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.