NLWeb di Microsoft trasforma i siti web in chatbot AI

Presentato il 19 maggio 2025 alla conferenza Build, NLWeb (per Natural Language Web) è un progetto avviato da Microsoft per consentire ai siti web di elaborare richieste formulate in linguaggio naturale. In pratica, ciò consentirebbe a qualsiasi pagina – sito di ricette, guida turistica, database di documenti – di fornire risposte dirette alle domande poste dagli utenti del web, senza ricorrere a un chatbot pre-integrato o a un motore di ricerca di terze parti.

Ogni sito diventa un assistente AI con NLWeb di Micosoft

Tecnicamente, NLWeb si basa sui dati che i siti già pubblicano: Schema.org, feed RSS, JSONL, ecc. e li combina con modelli linguistici per generare un’interfaccia in linguaggio naturale. Ciò significa che l’intelligenza artificiale può utilizzare sia i dati strutturati del sito sia le proprie conoscenze per formulare una risposta più pertinente. Ad esempio, se un sito web di un ristorante fornisce i suoi menu, l’AI può anche arricchire le risposte con informazioni geografiche sui quartieri o sui trasporti nelle vicinanze.

NLWeb non è legato a uno specifico modello di intelligenza artificiale o a un solo tipo di database. Gli sviluppatori possono scegliere i modelli di IA (OpenAI, Mistral, ecc.) e i database vettoriali che preferiscono (Qdrant, Milvus, ecc.).

Il web agenziale, un nuovo obiettivo per Microsoft

Ogni istanza di NLWeb comprende anche un server MCP (Model Context Protocol). Questo protocollo consente ad altri agenti (software o assistenti) di interrogare direttamente il contenuto del sito o di interagire automaticamente con esso, in base alle regole definite dall’editore.

Per Microsoft, questo è un modo per anticipare il passaggio da un web incentrato sulla visualizzazione a uno incentrato sull’azione e sull’interazione intelligente. Un agente software che opera per conto di un utente potrebbe interagire direttamente con un sito NLWeb senza passare attraverso una ricerca tradizionale. L’obiettivo è offrire agli editori un’alternativa alla dipendenza dai motori di ricerca, rendendo i loro contenuti più accessibili, più interattivi… e potenzialmente monetizzabili in altri modi.

NLWeb, la scommessa di Microsoft sul futuro conversazionale del web

NLWeb è una tecnologia leggera che permette di rendere i contenuti web esistenti accessibili tramite voce, testo o AI, senza sostituire i siti tradizionali. Microsoft ambisce a trasformarlo nel fondamento del web conversazionale futuro, proprio come l’HTML ha definito l’era precedente.

Per gli editori, i vantaggi sono duplici: offrire un’esperienza utente migliorata e riprendere il controllo su come i loro contenuti vengono interpretati e utilizzati dalle intelligenze artificiali. Tuttavia, l’aumento delle interazioni dirette tra macchine potrebbe mettere in discussione gli attuali modelli di monetizzazione e visibilità dei contenuti online.