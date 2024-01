No Activity - Niente da Segnalare: guarda la nuova serie TV in streaming

Arriva su Prime Video la nuova serie TV commedia tutta italiana chiamata No Activity Niente da Segnalare. Con interpreti del calibro di Luca Zingaretti, Rocco Papaleo e Carla Signoris, con la regia di Valerio Vestoso, promette di essere un concentrato di divertimento e leggerezza per una serata in compagnia. Puoi guardare tutti gli episodi adesso in streaming su Prime Video.

No Activity Niente da Segnalare in streaming: di cosa parla la serie

In No Activity Niente da Segnalare due criminali ansiosi aspettano l’arrivo di un carico di vitale importanza, mentre due poliziotti vigili sono in agguato, pronti a sferrare il colpo decisivo. Nel frattempo, due operatrici della centrale seguono ogni mossa, pronte a coordinare l’azione o inviare rinforzi in caso di necessità. Tuttavia, il destino gioca un brutto scherzo, il carico tardo ad arrivare, costringendo tutti i personaggi a un’attesa estenuante.

Nel corso di questa attesa, il tempo sembra dilatarsi e la noia inizia a farsi sentire. Tutti si trovano costretti a trovare modi creativi per ammazzare il tempo e rendere l’attesa più sopportabile. È in questo contesto che si svolge No Activity: Niente da Segnalare.

