No iPhone 13? L'iPhone 12 Pro diventa un'occasione

L'iPhone 12 ha raggiunto il suo prezzo minimo di sempre, trovando su Amazon un ulteriore sconto del 5% che abbassa l'asticella di ulteriori 70 euro. Si tratta di un taglio importante in virtù della natura dello smartphone in oggetto, il cui valore tende a mantenersi nel tempo e che mai come nel passaggio dalla generazione 12 alla generazione 13 rischia di avvantaggiare la passata edizione.

iPhone 12 Pro, offerta preziosa

I motivi stanno nella combinazione di circostanze che vede gli iPhone 13 disponibili in quantità estremamente scarsa, con tempi di spedizione lunghi e con previsioni non semplici per i mesi a venire. In questo quadro della situazione, l'opzione iPhone 12 Pro diventa ideale in molte circostanze, soprattutto se diventa possibile far leva su un prezzo d'occasione.

La versione da 512GB è scesa ormai a 1349 euro; la versione da 256GB è a 1189 euro; la versione da 128GB è a 1049 euro. In queste ore la più scontata risulta essere quella di maggior prestigio, ma in tutti i casi il prezzo è sceso e l'occasione resta. L'omologa versione 13 Pro è sul mercato al prezzo di 1539 euro, ma la spedizione non avverrà prima di “1-2 mesi”. L'acquisto sulla versione precedente del melafonino è una pratica più che consolidata per poter accedere ad uno smartphone di altissimo livello pur abbassando la soglia dell'investimento iniziale – e senza dover attingere alle incognite dell'usato. Nel passaggio tra l'edizione 12 e la 13 gli equilibri sono però nuovi e sono sicuramente in molti a poter cedere alle lusinghe di un iPhone 12 il cui ciclo di vita è destinato pertanto a prolungarsi per le circostanze che il mercato stesso impone.

In questo momento, insomma, la scelta è un passaggio estremamente stretto e limitato. Ecco perché l'opzione iPhone 12 diventa più preziosa che mai.