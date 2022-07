Nokia C2 a meno di 90€: lo smartphone low cost che DEVI comprare oggi

Non può certo competere con i modelli top di gamma, ma il Nokia C2 di seconda generazione ha tutto ciò che serve a chi sta cercando uno smartphone economico, da utilizzare come dispositivo di backup: quello di scorta, il classico muletto. Merita oggi di essere segnalato su queste pagine grazie allo sconto Amazon che lo porta al prezzo minimo storico.

Nokia C2 (2nd Edition): il prezzo non è mai stato così basso

Passiamo in rassegna quelle che sono le specifiche tecniche più importanti: display da 5,7 pollici con risoluzione 960×480 pixel, processore quad core MediaTek da 1,50 GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per lo storage espandibile con schede microSD fino a 256 GB, fotocamere posteriore da 5 megapixel e frontale da 2 megapixel, connettività WiFi e Bluetooth, supporto alle reti 4G-LTE, jack audio da 3,5 mm e batteria da 2.400 mAh. Il sistema operativo preinstallato è Android in versione Go Edition con pieno supporto al download delle applicazioni dalla piattaforma Play Store di Google. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, la 2nd Edition di Nokia C2 nella colorazione Blu si trova in vendita su Amazon prezzo di soli 89 euro invece di 109 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

