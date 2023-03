Nokia C21: lo smartphone economico con batteria infinita a 109€ su Amazon

Nokia C21 è uno smartphone Android elegante, robusto e con una batteria che non ti lascia mai che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 109 euro.

Con spedizione Prime e consegna immediata scoprirai un dispositivo sorprendente per la sua fascia di prezzo, con tanto di 2 anni di aggiornamenti trimestrali di sicurezza garantiti da Nokia.

Nokia C21 Plus in offerta: scopriamo la scheda tecnica

Nokia C21 Plus ha un display HD+ da 6.5 pollici che esalta il sistema a doppia fotocamera con tecnologia HDR che attiva le straordinarie modalità panorama e ritratto.

Il processore octa-core, la RAM da 3GB e la memoria interna da 32GB espandibile con microSD ti assicurano velocità, prestazioni e spazio a sufficienza per i tuoi dati. Il tutto alimentato da una batteria da 4000mAh che ti assicura una impressionante autonomia di 2-3 giorni con una sola ricarica.

Con Android Go Edition! integrato, un sistema operativo “pulito” con pochissime applicazioni precaricate, Nokia C21 Plus è perfetto per essere personalizzato come vuoi tu e hai tanto spazio a disposizione per le app che vuoi davvero installare.

Elegante e compatto, oggi lo paghi soltanto 109 euro grazie alla nuova offerta Amazon. Con slot dual-SIM può essere perfetto come secondo telefono o per il lavoro.

