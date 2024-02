Nokia G42 scende di prezzo: compralo al MINIMO STORICO su Amazon

Vuoi uno smartphone Android nuovo di zecca ma non intendi esagerare con la spesa? Se il Motorola edge 30 Neo a 190 euro non ti ha convinto, nonostante l’offerta imperdibile su Amazon, abbiamo un’alternativa di rilievo per te! In queste ore, infatti, puoi acquistare sullo stesso sito Nokia G42 al nuovo minimo storico. Al posto dei 260 euro di lancio pagherai soltanto 200 euro circa!

Le caratteristiche tecniche di Nokia G42

Il telefono Nokia G42, lanciato sul mercato nell’ottobre 2023, si presenta come un buon medio-gamma con schermo da 6,56” HD+ la cui frequenza di aggiornamento arriva a un massimo di 90Hz, ottimo per vedere film e serie TV o navigare sui social. A completare il pacchetto multimediale è il kit fotocamera con tre sensori sul retro, tra cui il primario da 50 MP pronto a scattare foto fantastiche per portare sempre con te i migliori ricordi!

Sotto la scocca colore Viola si trovano quindi il SoC Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G incluso, seguito da 6 GB di RAM espandibile virtualmente, 128 GB di archiviazione interna e una batteria da 5.000 mAh per avere autonomia sufficiente a coprire oltre un giorno, fino addirittura a tre giorni con singola carica in caso di utilizzo minimo e con risparmio energetico attivo.

Il prezzo attuale è quindi di 198,99 euro, contro il costo di lancio citato in apertura e il minimo storico precedente di 209,99 euro. La consegna viene offerta in un giorno da Amazon, mentre il pagamento può essere eventualmente completato a rate con Cofidis previa approvazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.