Motorola edge 30 Neo: che CROLLO del prezzo su Amazon (-37%)

Stiamo parlando di una delle migliori offerte del giorno su Amazon perché a 190,11 euro invece di 299,90 ti porti a casa il magnifico Motorola edge 30 Neo: uno smartphone midrange dalle caratteristiche tecniche eccezionali, degne di un telefono di categoria superiore.

Motorola edge 30 Neo in offerta: le caratteristiche

Il Motorola edge 30 Neo ti sorprende subito con il suo display FHD+ pOLED da 6,3 pollici con tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz che ti garantisce una fluidità senza pari, ideale per giocare, guardare film e navigare sul web con estrema scorrevolezza.

Uno schermo che esalta l’ottimo comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore da 64 megapixel che cattura immagini dettagliate in qualsiasi condizione di luce. E con la fotocamera frontale da 32 megapixel puoi avere selfie perfette e videochiamate di alta qualità. Tra le funzionalità a tua disposizione trovi la stabilizzazione ottica, l’ultra-grandangolo e la Macro Vision.

8 GB di memoria RAM per il multitasking e 256GB di memoria interna sono un’accoppiata perfetta: avrai tutto lo spazio di archiviazione che ti serve per i tuoi contenuti. Infine, con la batteria da 4020mAh puoi usare il telefono per tutto il giorno senza problemi. Il supporto alla ricarica rapida TurboPower ti permette di avere il telefono pronto all’uso in pochi minuti.

Uno smartphone incredibile specie se riesci ad acquistarlo a questo prezzo in offerta: solo 190,11 euro invece di 299,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.