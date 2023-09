Nokia Streaming Stick con Android TV in OFFERTA LAMPO su Amazon

Se possiedi un vecchio televisore o una smart TV non troppo aggiornata, la soluzione per te si chiama Nokia Streaming Stick. In maniera similare ad altri prodotti presenti sul mercato, si collega alla presa HDMI della TV dandoti immediato accesso ad Android TV e a tutti i suoi innegabili vantaggi. Oggi puoi acquistarla su Amazon in offerta lampo a soli 32,86 euro.

Nokia Streaming Stick: come funziona e perché conviene

Nokia Streaming Stick 800 è la soluzione perfetta per portare il meglio dell’intrattenimento direttamente sul tuo televisore. Grazie ad Android TV, avrai accesso a un mondo di contenuti senza limiti. Puoi goderti le tue serie e i tuoi film preferiti su piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Zattoo, simpliTV, Apple TV e molte altre. Che tu sia un appassionato di film, serie TV, sport o giochi, questa stick ti copre.

Da segnalare l’integrazione di Google Play. Questo significa che hai accesso a tutte le app e i giochi che ami direttamente sulla tua TV. Puoi guardare, giocare e fare tutto ciò che desideri, quando e dove preferisci.

Inoltre, grazie al supporto Chromecast integrato, puoi trasmettere facilmente contenuti dal tuo smartphone alla TV. Che tu voglia condividere video, sport, musica o altro, tutto diventa più semplice con questa funzionalità.

La connettività Bluetooth è un’altra grande caratteristica di questa stick. Puoi collegare il tuo controller di gioco Bluetooth o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth per vivere un’esperienza di intrattenimento completa a 360 gradi. I tuoi giochi saranno più coinvolgenti che mai, e il controllo è sempre a portata di mano.

Per quanto riguarda il controllo, la Nokia Streaming Stick 800 include un telecomando Bluetooth ergonomico con controllo vocale e pulsanti retroilluminati. Puoi facilmente accedere ai tuoi contenuti preferiti su Netflix, YouTube, Amazon Prime e Disney+ con facilità.

Ripetiamo: puoi acquistare la Nokia Streaming Stick 800 su Amazon a soli 32,86 euro grazie all’offerta lampo in corso. Non perdere l’opportunità di trasformare il tuo televisore in un centro di intrattenimento completo.

