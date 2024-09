Non aspettare Galaxy Ring: Amazfit Helio è già in SCONTO (-44%)

Il nuovo Samsung Galaxy Ring sta per fare il suo debutto ufficiale, anche in Italia, ma se vuoi indossare un anello intelligente non hai bisogno di spendere 449 euro: approfitta dello sconto del 44% rispetto al listino che oggi propone Amazfit Helio Ring al suo prezzo minimo storico. È merito dell’offerta di Amazon dedicata al dispositivo.

L’anello intelligente Amazfit Helio Ring è in offerta

Sono tante le funzionalità integrate, dedicate al monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Si occupa, ad esempio, di valutare la qualità del sonno, di rilevare la frequenza cardiaca in modo continuativo, il livello di ossigenazione del sangue e quello dello stress. È realizzato in lega di titanio, un materiale resistente e al tempo stesso delicato sulla pelle. La resistenza all’acqua è garantita fino a 10 ATM. Ancora, la ricarica wireless è rapida e fornisce un’autonomia pari a diversi giorni. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare Amazon Helio Ring al prezzo minimo storico di 169 euro, invece di 299 euro come da listino sul sito ufficiale. È merito dello sconto del 44% applicato in automatico (non servono coupon o codici). Scegli la taglia giusta che fa per te tra 8, 10 e 12, trovi le istruzione per misurarla sulla pagina dedicata.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo riceverai direttamente a casa tua entro domani, potendo inoltre beneficiare della consegna gratuita. Ci sono anche la vendita e la spedizione gestite direttamente da Amazon, per un’affidabilità senza compromessi. Puoi anche dare uno sguardo alle recensioni sull’e-commerce per conoscerne i punti di forza: il voto medio è superiore a 4/5 stelle.