Non hai un videocitofono? Ecco l’offerta che riuscirà a farti cambiare idea

Se pensi di poter fare a meno di un videocitofono è perché non conosci Tapo D210. Si tratta di un dispositivo facile da installare con il quale migliorare la sicurezza della tua casa e la qualità della tua vita. È molto più, infatti, di un campanello smart perché si rivela estremamente utile nella vita di tutti i giorni. Ora è in promozione su Amazon con un’offerta a tempo che ti permette di acquistarlo con il 38% di sconto a soli 49,99€.

3 ragioni per scegliere il videocitofono Tapo D210

Risoluzione 2K 3MP e visione notturna a colori

Rilevamento intelligente AI

Batteria a lunga durata

Migliora il controllo della tua casa con Tapo D210

Tapo D210 è il dispositivo che ti permette di rendere smart la comunicazione con chi si trova al cancello o alla porta di casa tua e il controllo di quello che avviene davanti all’ingresso della tua abitazione, del tuo ufficio o del tuo negozio.

È un dispositivo che ti restituisce immagini e riprese nitide e dettagliate con risoluzione 2560x1440p anche di notte e che ti permette di comunicare in tempo reale con chi si trova davanti al citofono. È utilissimo per i corrieri (così da fornire loro le istruzioni su dove lasciare i pacchi), ma anche per tutti gli ospiti che non vi trovano a casa e che vi stanno aspettando.

Una volta premuto il tasto sul citofono, infatti, ricevi una notifica sullo smartphone con la possibilità di vedere chi è che ti ha suonato e decidere se parlare e ascoltare. Inoltre Tapo D210 integra funzioni di intelligenza artificiale che rilevano movimenti sospetti e chi si trova davanti all’ingresso, ti invia notifiche sullo smartphone per aggiornarti su quello che sta avvenendo.

Ideale per chi…

Desidera una sorveglianza completa dell’ingresso

Vuole controllare l’ingresso da remoto

Cerca un dispositivo resistente alle intemperie

Tapo D210 è un dispositivo indispensabile per la tua prima casa, ma anche per l’appartamento al mare o in montagna, così da avere sempre un controllo maggiore anche quando non sei fisicamente presente. Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon per acquistare (o regalare) Tapo D210 a soli 49,99€.