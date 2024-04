Non perdere l'82% di sconto: super offerta CyberGhost VPN

La protezione delle informazioni digitali è diventata una priorità per molti utenti di Internet. In risposta a questa esigenza crescente, CyberGhost VPN offre un’interessante promozione: uno sconto dell’82% sul proprio servizio VPN, con l’aggiunta di 2 mesi gratuiti, il tutto al prezzo vantaggioso di soli 2,19 euro al mese.

Privacy totale per tutti i dispositivi

Una delle principali preoccupazioni dei navigatori web è la protezione delle proprie informazioni personali e della propria attività online. Con CyberGhost VPN, puoi dormire sonni tranquilli: le tue informazioni saranno sempre al sicuro, grazie alla potente crittografia AES a 256 bit unita alla possibilità di nascondere il tuo vero indirizzo IP e alla rigorosa politica no-log.

Che tu sia a casa o in viaggio, CyberGhost VPN ti offre la massima protezione su tutti i tuoi dispositivi. È possibile, infatti, collegare fino a sette dispositivi contemporaneamente. Sono supportati la maggior parte dei sistemi operativi, da Android a iOS, ma anche smart TV e router. I server sono migliaia, dislocati in tutto il mondo: così puoi accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti, bypassando eventuali blocchi regionali.

Come attivare CyberGhost VPN? È semplicissimo. Abbonati a CyberGhost VPN, risparmiando l’82% grazie alla promozione, che ti offre 2 anni + 2 mesi gratis a soli 2,19 euro al mese. Il passo successivo è individuare e scaricare l’applicazione più adatta per il tuo dispositivo (oppure installa CyberGhost sul router di casa).

Per garantire la massima soddisfazione del cliente, CyberGhost offre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto del servizio, puoi richiedere un rimborso senza alcun problema.