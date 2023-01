Non perdere l'opportunità di avere 2TB di cloud a un prezzo speciale

Ben 2 TB di spazio di archiviazione cloud tutto per te, a meno di 10 euro. Non è un’utopia, bensì la nuova promozione lanciata da pCloud – uno tra i principali provider nel settore del cloud storage – che permette di ottenere 90 giorni di piano Premium Plus a un prezzo davvero imbattibile. Un’ottima occasione per testare tutte le funzionalità del cloud prima di decidere se finalizzare o meno l’acquisto.

Ecco perché dovresti scegliere pCloud

pCloud è uno dei principali servizi di archiviazione cloud, con un’interfaccia semplice e intuitiva. È in grado di supportare diverse piattaforme e dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linus ed estensioni browser, tramite la sincronizzazione automatica dei file tra loro. Una caratteristica unica, che permette agli utenti di accedere ai propri file da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, senza doverli scaricare nuovamente e risparmiando tempo e connessione Internet.

Le sue funzionalità non si limitano, però, a questo. Sono disponibili infatti diverse opzioni per la condivisione dei file, come cartelle condivise e link che puoi utilizzare per inviare file rapidamente tramite qualsiasi servizio e-mail. C’è anche un comodo media player integrato che ti permette di visualizzare video e ascoltare musica direttamente dall’applicazione di pCloud.

Dal punto di vista della sicurezza, pCloud garantisce protezione dei file caricati attraverso crittografia AES 256-bit lato client, il che significa che – a differenza dei servizi concorrenti – pCloud crittografa i file prima di inviarli al server. Inoltre, utilizza il protocollo TLS/SSL per garantire che le informazioni vengano trasferite in modo sicuro dal dispositivo alla piattaforma di archiviazione cloud.

In conclusione, possiamo affermare che pCloud è un servizio sicuro, affidabile ed estremamente semplice da usare, con piani tariffari accessibili. Per un periodo di tempo limitato, puoi ottenere l’accesso completo al piano Premium Plus da ben 2 TB di spazio per 90 giorni a un prezzo scontatissimo: soltanto 9,99 euro. Approfittane e ottieni tutte le funzionalità di pCloud a questo link.

