Non perderti questo ASUS Chromebook al 12% in meno su Amazon

Stai cercando un computer portatile poco costoso, adeguato a un utilizzo quotidiano senza troppe pretese, e pratico da portare ovunque tu debba andare? Il modello ASUS Chromebook CX1 è la scelta ideale per te, specialmente ora che si trova al prezzo più basso di sempre! Non si tratta di un portento lato prestazioni, ma non temere: per un uso “basic” è tra le scelte ideali!

Le specifiche di ASUS Chromebook CX1

Il notebook ASUS Chromebook CX1 si presenta anzitutto con un display da 14″ Anti-Glare posizionato su una scocca argentata molto elegante, circondato da una cornice Black Matte piuttosto spessa alla base e sulla parte alta, in quanto ospita anche una comoda webcam per le videoconferenze.

Sotto la scocca, quindi, troverai 4 GB di RAM e 128GB di archiviazione eMMC, accompagnati dal chip Intel Celeron N4500 come cuore pulsante. Il sistema operativo ChromeOS è estremamente leggero e ti permette di accedere al meglio di Google in pochissimi click grazie a Google Play. A proposito, la Grande G ti offre anche un anno di Google One gratuitamente per sfruttare 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto!

Di conseguenza, per la navigazione su Internet e l’uso di app di produttività – quindi per ufficio, casa e scuola – questo notebook firmato ASUS potrebbe risultare la soluzione perfetta per te! Il prezzo? 219 euro al posto di 379 euro, con il prezzo più basso recentemente registrato pari a 249 euro. Insomma, si tratta di un taglio del 12% sul minimo storico precedente, ma di un risparmio ottimo sul cartellino effettivo!

