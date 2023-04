Non può mancare in cucina: Frullatore Imetec potente 500W

Prepara piatti e frullati eccezionali e in pochi secondi con il Frullatore FrullaTutto di Imetec, vedrai che sarà un ottimo alleato in cucina per le tue ricette preferite.

Dai vita alla fantasia in cucina con il frullatore di Imetec

Che siano frullati, smoothies o salse con il tuo nuovo Frullatore FrullaTutto di Imetec saranno super veloci e facili da preparare. Vedrai che lo adorerai e non potrai più fare a meno per le tue preparazioni per ogni occasione. Con una capacità 800 ml questo frullatore si rivelerà il tuo asso nella manica in cucina per ogni ricetta che vorrai preparare.

Con una potenza di 500 Watt e le lame in acciaio inox seghettate è perfetto non solo per frullati e salse ma anche per tritare il ghiaccio per drink e bevande fresche. Seleziona uno dei due programmi in base alla tua preparazione per avere un risultato incredibile, oppure utilizza la funzione pulse per un mix veloce.

Le sue quattro lame e il bicchiere in vetro sono super facili e veloci da pulire. Conta che puoi infilare tutto in lavastoviglie e il gioco è fatto. Naturalmente ti viene venduto con una garanzia di 2 anni e un servizio di assistenza veramente eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.