Non sai cosa guardare su Netflix? Ecco i codici segreti di CyberGhost

Hai mai avuto l’impressione di aver esplorato ogni angolo della libreria di Netflix senza trovare nulla di interessante da guardare? È normale se ti limiti a visualizzare solo i titoli popolari o le raccomandazioni basate sulle tue selezioni precedenti. Ma perché accontentarsi di ciò che Netflix ti offre in superficie, quando c’è tanto altro contenuto nascosto che potrebbe corrispondere perfettamente ai tuoi gusti?

Ecco perché i codici segreti di Netflix sono la soluzione perfetta per te. Grazie a questi codici, puoi accedere per davvero all'intera libreria di Netflix e scoprire i contenuti che altrimenti rimarrebbero nascosti a causa dell'algoritmo.

Come inserire i codici segreti Netflix

I codici segreti di Netflix non possono essere indovinati: devi sapere dove cercarli. Ma soprattutto come inserirli. Se ti trovi al PC e navighi la piattaforma da browser, ti basterà accedere alla home page di Netflix e digitare il link “https://www.netflix.com/browse/genre/[codice]”, sostituendo l’ultimo termine con il codice della categoria che intendi guardare. Se invece stai guardando Netflix da Smart TV o Amazon Fire TV Stick, dovrai aprire l’applicazione della piattaforma e inserire il codice nella barra di ricerca anziché digitare il titolo di un film.

Attenzione: se sei in viaggio o stai utilizzando una rete pubblica, potrebbe capitati di non riuscire ad accedere a Netflix. In questo caso potrai aggirare qualsiasi restrizione (anche geografica, volendo) semplicemente utilizzando una VPN.

La lista dei codici segreti Netflix

Ora che hai seguito tutti gli step preparatori, è il momento di dare uno sguardo alla categoria. Quale film guarderai stasera?

Film di 90 minuti – 81466194

Azione avventura – 1365

Anime – 7424

Bambini e famiglia – 783

Classici – 31574

Commedie – 6548

Film cult – 7627

Documentari – 6839

Drammi – 5763

Fede e spiritualità – 26835

Internazionale – 7462

LGBTQ – 5977

Horror – 8711

Indipendente – 7077

Musica – 1701

Romantici – 8883

Sci-Fi & Fantasy – 1492

Sport – 4370

Thriller – 8933

TV Show – 83

Netflix bloccato? Aggira i limiti con una VPN

Se sei un amante dei film e delle serie TV e ti trovi in un luogo con Wi-Fi limitato, come un hotel o un dormitorio studentesco, potresti ritrovarti con la pagina di Netflix bloccata. Come aggirare il problema? Grazie a CyberGhost VPN: server da 10 Gbps e ottimizzati garantiscono una connessione ad alta velocità, che ti permetterà di goderti uno streaming fluido e senza buffering. In più, CyberGhost non applica restrizioni di larghezza banda o limiti di dati, così puoi guardare ciò che più ti piace senza preoccupazioni.

CyberGhost VPN è un servizio completo ed economico. Non solo è multipiattaforma, ma offre anche oltre 9100 server in 91 Paesi al mondo. Questa ottima VPN è dotata anche di funzionalità avanzate come crittografia, split tunneling, kill switch e monitoraggio ID Guard, per garantirti una navigazione sempre sicura ma – soprattutto – un’esperienza veloce e stabile.

La vera sorpresa è il prezzo. Grazie alla promozione tuttora in corso, puoi avere CyberGhost VPN a soli 2,11 euro al mese, con tre mesi completamente gratuiti. Un costo praticamente irrisorio: è come se dovessi rinunciare a due soli caffè al mese. Approfitta subito dell’offerta se vuoi ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per proteggere la tua privacy, senza sacrificare velocità di connessione.

