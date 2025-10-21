Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€

Un software che protegga dalle minacce informatiche, renda privata la navigazione e al tempo stesso riesca ad eliminare i fastidiosi annunci e banner online? La risposta è: TotalAV.

In un momento storico in cui il web è pieno zeppo di insidie per la propria sicurezza e privacy, questo software si propone come un vero e proprio scudo digitale. Dotandosi di questo strumento, virus, truffe informatiche e violazioni dell’identità personale non rappresenteranno più un problema.

Tra l’altro TotalAV in questo momento costa solo 49€ per il primo anno grazie allo sconto del 65% rispetto al prezzo originario. Vediamo nel dettaglio le sue funzionalità, che lo rendono uno dei migliori piani di sicurezza digitale sul mercato.

Tutti i vantaggi di un software come TotalAV

In primis, TotalAV mette a disposizione un antivirus che protegge in tempo reale da virus, trojan, ransomware e phishing. E non è finita qui: grazie alla scansione cloud zero-day di cui è dotato, riesce ad intercettare anche le minacce più recenti. Da menzionare anche la protezione PUA: questa funzionalità blocca i programma indesiderati, che potrebbero rallentare le prestazioni del computer.

Oltre all’antivirus, include una VPN illimitata, con crittografia di livello militare e rete server in 90 Paesi. Con questo strumento, ptrai navigare in maniera totalmente anonima e sbloccare contenuti geograficamente limitati, ovunque tu sia.

Altri strumenti di TotalAV sono:

Blocco cookie di tracciamento ;

; Monitoraggio delle violazioni e-mail ;

; Adblock per eliminare i fastidiosi annunci pubblicitari;

per eliminare i fastidiosi annunci pubblicitari; Pulizia disco ;

; Password manager.

Il tutto ora ad un prezzo di 49€ per un anno invece di 149€: il risparmio netto è di 100€. Per approfittare di questa promo basta andare sul sito di TotalAV. Questo software è compatibile con i principali sistemi operativi e può essere utilizzato fino ad un massimo di 8 dispositivi.