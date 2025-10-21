 Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€
TotalAV propone un software che include antivirus, VPN illimitata, adblock e molti altri strumenti. Ora è in sconto di 100€ al prezzo di 49€.
Un software che protegga dalle minacce informatiche, renda privata la navigazione e al tempo stesso riesca ad eliminare i fastidiosi annunci e banner online? La risposta è: TotalAV.

In un momento storico in cui il web è pieno zeppo di insidie per la propria sicurezza e privacy, questo software si propone come un vero e proprio scudo digitale. Dotandosi di questo strumento, virus, truffe informatiche e violazioni dell’identità personale non rappresenteranno più un problema.

Tra l’altro TotalAV in questo momento costa solo 49€ per il primo anno grazie allo sconto del 65% rispetto al prezzo originario. Vediamo nel dettaglio le sue funzionalità, che lo rendono uno dei migliori piani di sicurezza digitale sul mercato.

Vai all’offerta di TotalAV

Tutti i vantaggi di un software come TotalAV

In primis, TotalAV mette a disposizione un antivirus che protegge in tempo reale da virus, trojan, ransomware e phishing. E non è finita qui: grazie alla scansione cloud zero-day di cui è dotato, riesce ad intercettare anche le minacce più recenti. Da menzionare anche la protezione PUA: questa funzionalità blocca i programma indesiderati, che potrebbero rallentare le prestazioni del computer.

Oltre all’antivirus, include una VPN illimitata, con crittografia di livello militare e rete server in 90 Paesi. Con questo strumento, ptrai navigare in maniera totalmente anonima e sbloccare contenuti geograficamente limitati, ovunque tu sia.

Altri strumenti di TotalAV sono:

  • Blocco cookie di tracciamento;
  • Monitoraggio delle violazioni e-mail;
  • Adblock per eliminare i fastidiosi annunci pubblicitari;
  • Pulizia disco;
  • Password manager.

Il tutto ora ad un prezzo di 49€ per un anno invece di 149€: il risparmio netto è di 100€. Per approfittare di questa promo basta andare sul sito di TotalAV. Questo software è compatibile con i principali sistemi operativi e può essere utilizzato fino ad un massimo di 8 dispositivi.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

21 ott 2025
