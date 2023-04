Non solo inglese: le infinite possibilità dei 41 corsi di lingua Mondly

Imparare una nuova lingua è sempre un’esperienza da provare almeno una volta nella vita: non si sa mai quanto potrebbe servirti. Non a caso, il web è colmo di tutorial, corsi, lezioni e chi più ne ha più ne metta. Ma nessuno è come Mondly, l’unica applicazione di apprendimento delle lingue straniere premiata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple.

Con oltre cento milioni di download, Mondly è tra le piattaforme più innovative del settore, che combina esercizi incentrati su conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata per permetterti di parlare come un vero madrelingua. Inoltre, solo Mondly ti consente di scegliere tra ben 41 lingue diverse, dalle più comuni – tra cui inglese, francese e spagnolo – a quelle un po’ meno – come il giapponese, il coreano o il persiano.

Ma la vera buona notizia è che ora puoi ottenere l’accesso a vita a tutti questi corsi di lingua con un incredibile sconto di oltre 1.000 euro grazie alla nuova promozione in corso. Una svendita primaverile a tempo limitatissimo: il prezzo di Mondly crolla così da 1.999,99 euro a soli 89,99. Un solo acquisto, 41 lingue straniere con accesso a vita a tutte le lezioni e quiz proposti dalla piattaforma.

Come funziona Mondly? Una rapida panoramica

Mondly è una tra le più innovative e moderne esperienze di apprendimento linguistico: unisce, infatti, solide conoscenze neurali a tecnologie all’avanguardia per offrirti un’esperienza senza precedenti. Imparerai così molto più velocemente e senza lo stress di lezioni noiose e pesanti. La piattaforma sfrutta inoltre tecniche di gamification per aiutarti a raggiungere tutti i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e divertente, senza perdere la qualità dei contenuti.

Come funzionano le lezioni Mondly? Innanzitutto ti concentrerai sulle frasi anziché sulle singole parole, il che ti permetterà di formare frasi e conversare in pochissimo tempo. Avrai inoltre l’opportunità di ascoltare madrelingua professionisti per avere una pronuncia impeccabile e con un accento naturale, oltre che ti esercitarti in conversazioni reali grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata. Infine, memorizzerai le informazioni utilizzando un sistema di ripetizione unico nel suo genere.

Sei pronto ad intraprendere un viaggio emozionante e gratificante nell’apprendimento di una nuova lingua? Mondly è la piattaforma perfetta. Il piano lifetime offre oltre 300 lezioni su 50 argomenti diversi, quiz settimanali e sfide mensili, per mettere alla prova le tue abilità e migliorare sempre più. Grazie al sapiente mix tra apprendimento incentrato sulla conversazione, tecniche di riconoscimento vocale e lezioni di ridotte dimensioni, otterrai ancora più rapidamente fluidità nel parlato.

La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato. Accedi a 41 corsi di lingua straniera a un prezzo davvero conveniente, grazie al sostanzioso sconto del 96% sul piano lifetime. L’acquisto ti darà l’accesso a vita a tutti i corsi, lezioni, quiz e tutto ciò che è incluso nel “pacchetto Mondly” senza costi aggiuntivi nascosti.

