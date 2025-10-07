 Non un semplice tablet ma bensì XIAOMI Pad 7: la Keyboard è in regalo
Xiaomi Pad 7 con tastiera inclusa? Un tablet che diventa il tuo punto di riferimento con velocità, potenza e bellezza.
Xiaomi Pad 7 con tastiera inclusa? Un tablet che diventa il tuo punto di riferimento con velocità, potenza e bellezza.

Così eccellente da lasciarti sbalordito. XIAOMI Pad 7 è il tablet per chi non si accontenta e che rende le tue ore dietro a uno schermo di totale qualità. Disponibile in colorazione Nera, il modello è accompagno dalla sua KeyBoard per trasformarlo praticamente in un laptop e portarlo sempre con te. Grazie alla festa delle offerte Prime, il prezzo subisce un calo e la combo costa quasi come il dispositivo in solitaria. Approfittane subito su Amazon per metterla in carrello a soli 359 euro e portarla a casa.

XIAOMI Pad 7 è un prodotto di ultima generazione e lo si nota in ogni dettaglio che lo costituisce. Non solo in mano è un vero gioiello di design ma con il suo spessore millimetrico e le sue linee moderne, è anche molto bello a vedersi. Insomma, l’esperienza è premium e di alta classe. Potendolo abbinare alla sua keyboard e usare quest’ultima anche come cover per portarlo sempre con te, il dispositivo riesce a soddisfare tutte le tue esigenze e ad essere un compagno di svago così come utilizzabile per studio e lavoro.

XIAOMI Pad 7 + Keyboard, (Tablet) display da 11.2'', 8+128GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)

359,00 407,06€ -11,81%
Tutta la sua maestria va in scena sul display da 11.2 pollici che si caratterizza per luminosità e qualità. Le immagini mostrare sono sempre così vivide da risultare più reali che mai attraverso una serie di tecnologie come il Vivid HDR ma anche grazie alla qualità 3.2K che fa la differenza. Il refresh rate da 144Hz non lo sottovalutare visto che offre sia una fluidità nel movimento che una risorsa in più nel caso tu sia interessato al gaming mobile. Entrano in gioco anche il processore Snapdragon 7+ Gen 3 a cui vengono abbinati ben 8GB di RAM e 128GB di memoria per multitasking e prestazioni che non conoscono la lentezza. In che altro modo terminare se non dicendoti che persino la batteria che speaker e comparto fotografico ti stupiscono?

Porta a casa il tuo XIAOMI Pad 7 con keyboard inclusa in confezione a soli 359 euro su Amazon grazie alla festa delle offerte Prime.

XIAOMI Pad 7 + Keyboard, (Tablet) display da 11.2”, 8+128GB, Nero, batteria da 8850mAh, Ricarica Turbo da 45W, HyperAI (Alimentatore non incluso)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
7 ott 2025
