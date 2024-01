NordLabs: è stata lanciata una piattaforma per progetti sperimentali

NordVPN ha lanciato una piattaforma per progetti sperimentali grazie alla quale sarai tu a plasmare insieme agli esperti di cybersicurezza il tuo futuro tecnologico. Questa novità si chiama NordLabs, la sede delle innovazioni. Per poter far parte di questo numero privilegiato di utenti e così sperimentare per primo le innovazioni tecnologiche lasciando i tuoi feedback devi essere iscritto devi proteggere la tua vita digitale con NordVPN, oggi in super offerta.

Grazie a questa recente innovazione, gli ingegneri e gli sviluppatori software di NordVPN liberano la loro creatività e sperimentano tecnologie avanzate e mai viste prima. Questo per continuare a offrire un servizio VPN solido e ispirato. Innovazione ed esperienza permetteranno di unire quanto è già stato implementato ad apprendimento automatico e intelligenza artificiale. Dai un’occhiata a tutto ciò che potrai toccare con mano sui tuoi dispositivi.

NordLabs: tutte le novità in sperimentazione

NordLabs è la piattaforma sperimentale di NordVPN che ha come obiettivo quello di rimanere un passo avanti sviluppando strumenti e servizi innovativi in grado di superare le sfide di sicurezza digitale future. Grazie a questo esperimento potrai anche tu partecipare al processo di creazione di nuovi prodotti sperimentali. Quali sono i primi progetti messi in campo?

AI phishing Assistant: si tratta di un’estensione del browser che ti aiuta a rilevare le email di phishing. Una volta installata, questo assistente scansiona le tue email per sapere quanto è probabile che si tratti di truffe di phishing. Inoltre, è anche in grado di spiegarti quali aspetti della mail hanno determinato la sua decisione e quali segnali dovresti prestare attenzione in futuro. PixRay: si tratta di uno strumento che rileva se un’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale. Carica l’immagine su Pixray. In pochi secondi è in grado di dirti se l’immagine è stata creata utilizzando l’intelligenza artificiale o con mezzi tradizionali. Inoltre, potrebbe addirittura mostrarti le istruzioni utilizzate per generare l’immagine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.