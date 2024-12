NordLayer: la VPN che protegge le aziende è in offerta (-28%)

Le aziende, dalle più piccole alle più grandi e articolate, non possono rinunciare alla sicurezza informatica e alla possibilità di gestire le proprie attività online senza rischi. A soddisfare questa particolare necessità ci pensa NordLayer, da tempo punto di riferimento assoluto per chi ha bisogno di una VPN per il business, in grado di offrire un servizio in grado di adattarsi alle esigenze di ogni singola azienda.

Con la promo in corso, disponibile utilizzando il codice sconto NL-EOY-2428 al momento dell’attivazione è possibile accedere a NordLayer ottenendo fino al 28% di sconto. Per tutti i dettagli e per accedere a una demo del servizio basta visitare il sito ufficiale di NordLayer, accessibile di seguito.

NordLayer: i piani disponibili

Il servizio proposto da NordLayer si articola in più piani, tutti i proposti in sconto sfruttando la promozione in corso in questo momento. I clienti possono scegliere tra:

Lite da 8 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti

da 8 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti Core da 11 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti

da 11 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti Premium da 14 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti

da 14 dollari al mese per utente, con un minimo di 5 utenti Enterprise offerte da 7 dollari al mese per utente con ampia possibilità di personalizzazione e un minimo di 50 utenti

I prezzi indicati si riferiscono all’abbonamento annuale. NordLayer permette alle aziende di poter contare su un servizio in grado di massimizzare la sicurezza dei propri team, con la possibilità di personalizzare il piano sulla base delle proprie necessità.

Per verificare il funzionamento di NordLayer è anche possibile richiedere una demo, accedendo al sito ufficiale qui di sotto, che consente di scoprire le caratteristiche e scegliere poi la versione più adatta a quelle che sono le esigenze aziendali.

Sfruttando il codice NL-EOY-2428, valido per un periodo di tempo limitato, sarà possibile ottenere fino al 28% di sconto sul servizio offerto da NordLayer. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.