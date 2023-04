NordLocker, 53% di sconto e dati al sicuro con la crittografia

Il mondo virtuale è pieno di pericoli: hacker, malware e ransomware indugiano sempre nella sua ombra. Anche quando pensi di essere al sicuro, possono saltarti addosso inaspettatamente. Ecco perché la crittografia è considerata fondamentale.

Oltre a questo, è consigliabile adottare misure preventive e proteggere i file con i più severi protocolli di sicurezza disponibili.

Se vuoi dormire sonni tranquilli, libero da preoccupazioni per la sicurezza dei tuoi dati privati, prendi in considerazione NordLocker.

In questo momento puoi fare affidamento a una promo eccezionale: sconto del 53% sul piano di spazio cloud da 2 TB.

NordLocker offre una piattaforma sicura che garantisce la privacy dell’utente attraverso un sistema crittografico end-to-end e una politica no-log.

Può salvaguardare tutti i tipi di file, inclusi documenti, foto e video. Tuttavia, il suo vero vantaggio risiede nella sua versatilità.

Hai la possibilità di mantenere i tuoi file protetti localmente o di sincronizzarli su tutti i tuoi dispositivi tramite il cloud a conoscenza zero.

Come funziona la crittografia in NordLocker?

NordLocker funziona consentendo agli utenti di creare il proprio spazio crittografato, noto come “armadietto personale“, al momento della registrazione.

Una volta creato, gli utenti hanno accesso esclusivo a questo armadietto sicuro e possono caricare facilmente file, cartelle e vari tipi di dati.

Ciò significa che gli utenti possono archiviare tutto ciò che desiderano all’interno del loro armadietto, come documenti legali, rapporti finanziari, file protetti da copyright, ricordi delle vacanze passate e altro ancora.

Una volta caricati, gli utenti possono essere certi che i loro dati sono al sicuro e protetti da crittografia all’interno del loro armadietto personale.

Inoltre, puoi condividere i tuoi file in modo completamente sicuro senza inviare alcuna password.

Aggiungi semplicemente gli indirizzi e-mail delle persone autorizzate che possono accedere ai tuoi armadietti.

Inoltre, con l’archiviazione cloud inclusa, i tuoi file saranno sempre prontamente disponibili, indipendentemente da dove ti trovi.

Il costo del servizio non è un problema. Approfitta dell’offerta esclusiva in corso e goditi uno sconto del 53% sul piano Personal Plus, che ti offre 2 TB di spazio di archiviazione nel cloud. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati.

