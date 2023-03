NordLocker: condividi file senza pensieri con crittografia end-to-end

Che tu utilizzi Microsoft Word o Google Documenti, è importante considerare la questione della privacy quando si condividono documenti con altre persone. Purtroppo, una volta che i tuoi file sono stati condivisi, non hai più il controllo su chi li visualizza o li scarica.

Ma c’è una soluzione semplice e sicura: NordLocker. Questo strumento di crittografia integrato con uno spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end ti consente di proteggere i tuoi dati sensibili e sincronizzarli su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, puoi condividere i tuoi documenti in modo sicuro con gli altri utenti, sapendo che solo loro potranno accedervi.

Non rischiare di compromettere la tua privacy e quella dei tuoi dati. Scegli NordLocker e avrai la certezza che i tuoi documenti saranno al sicuro. Inoltre, approfittando dell’offerta in corso, potrai risparmiare fino al 53% se sottoscrivi uno dei piani annuali da 500 GB o 2 TB.

Come condividere un documento in modo sicuro

La sicurezza dei dati è una questione critica per qualsiasi attività online. Gli attacchi hacker e phishing sono in costante aumento e rappresentano una minaccia per la privacy e la sicurezza delle informazioni personali. Se devi condividere un file, ci sono diversi metodi per farlo nel pieno rispetto della tua privacy:

Uno spazio cloud per condividere qualsiasi file con chiunque

per condividere qualsiasi file con chiunque Archivi protetti da password , che però dovrà essere rivelata al destinatario vanificando l’intento di condividere in sicurezza

, che però dovrà essere rivelata al destinatario vanificando l’intento di condividere in sicurezza Servizi di sharing per condividere gratuitamente file fino a un certo numero di GB

per condividere gratuitamente file fino a un certo numero di GB Chiavette USB , sicure ma non immediate nella condivisione

, sicure ma non immediate nella condivisione NordLocker: crea un account, trascina i file nell’applicazione e condividili in privato utilizzando un link generato in modo sicuro

Condividere in modo sicuro con NordLocker è semplice

Con NordLocker, puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi file sono al sicuro e accessibili solo alle persone che scegli di autorizzare. A differenza dei tradizionali servizi cloud, NordLocker adotta un sistema di crittografia end-to-end e un’architettura a conoscenza zero, che garantiscono che soltanto tu e le persone di tua fiducia possano accedere ai tuoi file personali.

Grazie ai locker, ovvero cartelle crittografate, potrai tenere traccia dei tuoi file condivisi in modo facile e sicuro, concedendo o revocando le autorizzazioni di accesso ai tuoi documenti con un semplice clic. Non dovrai più preoccuparti di hacker, phishing o ladri di dati, perché NordLocker protegge i tuoi file con la massima sicurezza. Crea subito un nuovo account e scegli il piano più adatto alle tue esigenze per godere della massima tranquillità nella gestione dei tuoi documenti.

Sono tre i piani di abbonamento proposti da NordLocker. Quello gratuito, sebbene abbia delle limitazioni, può essere un’ottima opzione per coloro che cercano una soluzione semplice ed economica. Tuttavia, se hai bisogno di più spazio, i piani a pagamento da 500 GB e 2 TB sono la soluzione perfetta per te. In entrambi i casi, NordLocker ti offre un’esperienza di archiviazione cloud completa con crittografia end-to-end illimitata e supporto prioritario 24/7. E se ti abboni oggi, potrai usufruire di uno sconto fino al 53% sul prezzo annuale. Non perdere l’opportunità di proteggere i tuoi dati sensibili e di condividerli in modo sicuro e affidabile con NordLocker.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.