NordLocker, la scelta a metà prezzo che cercavi: approfitta ora

Alla salvaguardia dei dati inestimabili deve essere data la massima importanza. NordLocker provvede proprio a questo e lo fa con un piano di abbonamento a metà prezzo. Ma andiamo con ordine.

Che si tratti di documenti ufficiali, ricordi cari o qualsiasi altro tipo di contenuto digitale, la minaccia di perderli è sempre presente. La perdita potenziale è indipendente dal supporto di archiviazione utilizzato.

Senza copie sicure e alternative, i malfunzionamenti tecnici possono compromettere in modo permanente il recupero dei dati.

Allo stesso tempo, le connessioni dei dispositivi online affrontano un pericolo principale: l’esposizione ad attacchi informatici a livello di rete, malware e altre minacce dannose.

Un sofisticato piano di backup garantisce una soluzione di archiviazione cloud altamente sicura. Come dicevamo, tutto questo puoi evitarlo con NordLocker.

NordLocker ti offre un piano completo a metà prezzo: ecco i dettagli

NordLocker fornisce un’opzione di archiviazione sicura dei file facilmente accessibile per gli utenti autorizzati e impenetrabile per l’accesso non autorizzato. Pensala come una cassaforte virtuale per i tuoi file digitali.

Il client opera su un semplice meccanismo drag’n drop. All’apertura del client, puoi trascinare i tuoi file al suo interno per crittografarli, rendendoli illeggibili a un’ampia gamma di hacker e criminali informatici.

Sebbene siano in atto misure di protezione efficaci, va notato che i dati archiviati nel cloud rimangono altamente accessibili.

Gli utenti possono accedere facilmente al cloud storage personale da qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla loro posizione.

Inoltre, il sistema di condivisione presenta un processo sicuro che consente ai tuoi familiari, amici o colleghi di accedere ai file protetti tramite un codice univoco senza rappresentare alcun pericolo.

Se sei interessato a proteggere i tuoi dati in un cloud storage altamente sicuro, accedi nella pagina ufficiale tramite il link sottostante:

Vale la pena considerare l’affascinante accordo promozionale a metà prezzo proposto da NordLocker.

Potrai proteggere i contenuti del tuo dispositivo personale con il piano personale da 2 TB a un costo scontato del 53%, ora disponibile a soli 6,99 euro al mese.

Se vuoi spendere di meno, con il piano Personal da 500 GB pagherai soltanto 2,99 euro al mese (sconto del 40%).

