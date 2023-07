Activity Log è la novità di NordPass: come funziona

Introdotta con l’obiettivo dichiarato di semplificare la gestione degli utenti e delle loro password, Activity Log è la nuova funzionalità appena lanciata da NordPass per i suoi clienti Business (inizia subito la prova gratis di 14 giorni). Trova posto all’interno del pannello di amministrazione e offre una panoramica sulle azioni effettuate dai membri dell’organizzazione. In questo modo, gli amministratori hanno sempre a disposizione una visione chiara di quali azioni sono state eseguite e da chi.

NordPass Business accoglie Activity Log

È divisa in due sottosezioni ovvero Attività utente (elenca le attività svolte da un singolo utente) e Attività elemento (sarà lanciata più avanti e riguarderà le azioni effettuate con gli elementi archiviati nel vault). Il registro fornisce informazioni preziose e dettagliate che possono essere impiegate, tra le altre cose, per ridurre l’esposizione ai potenziali attacchi o per la risoluzione tempestiva dei problemi.

Activity Log va ad aggiungersi al già lungo elenco di funzionalità che la squadra di NordPass (il piano personale è in test gratis per 30 giorni) ha via via implementato, nel tempo, all’interno del proprio password manager, spesso sulla base dei feedback ricevuti. Più che un semplice applicativo, oggi è qualcosa di molto simile a una soluzione completa per la gestione e la tutela degli account online.

Di recente il team di sviluppo ha aggiunto anche il supporto alle passkey, un nuovo standard di autenticazione destinato a diventare sempre più diffuso e in grado di assicurare un ulteriori livello di sicurezza in confronto alle password tradizionale. Dai uno sguardo a tutte le sue caratteristiche e mettile subito alla prova. Il progetto è curato da Nord Security, la stessa società che, tra gli altri, ha lanciato NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.