NordPass al servizio di chi dimentica le password: ecco come

Chi dimentica le password si trova davanti a un bel problema. Come fare? Il metodo più rapido e veloce di fronte a una totale amnesia è cliccare su “Password dimenticata?” e recuperarla o sostituirla.

Se capita per un solo account, non ci sono problemi. Ma se gli account coinvolti sono più di uno, soprattutto quando è stata utilizzata la medesima password, allora il lavoro più diventare faticoso e noioso.

Per fortuna, servizi come NordPass riescono a evitare questo problema. Si tratta di un password manager, ossia di un software che memorizza e protegge le chiavi di accesso e tutti gli altri dati account in una cassaforte virtuale.

Attraverso diversi sistemi di protezione, le password sono tenute lontane dalle grinfie degli hacker, sempre pronti ad accaparrarsele, soprattutto quelle dei conti online o delle carte di credito.

Attualmente l’abbonamento a questo servizio è in promozione con lo sconto del 43%. Optando per la protezione personale nella pagina ufficiale, si pagheranno soltanto 1,69 euro al mese.

NordPass, il gestore per chi dimentica le password

NordPass è il password manager ideale per chi dimentica le password. Ma non soltanto per loro. Questo software le protegge e le crea in modo automatico e nel modo più complesso possibile.

Le password vengono racchiuse all’interno di un vault o cassaforte virtuale, il quale è protetto da una master password.

NordPass utilizza tra tipologie di sistemi di sicurezza: l’algoritmo crittografico XChaCha20, l’autenticazione a più fattore e l’architettura zero-knowledge.

Come funziona? Innanzitutto bisogna registrarsi e abbonarsi. Poi, effettuato agli account più utilizzati, NordPass chiede di salvare i dati per un prossimo utilizzo.

Grazia alla compilazione automatica, al prossimo accesso i dati verranno riconosciuti e, volendo. visualizzati.

Come detto in precedenza, il costo dell’abbonamento è in offerta con il 43% di sconto. Per sottoscriverlo, basta cliccare sul link qui sotto:

La promo è valida soltanto se si opta per l’abbonamento di due anni, che costerà 40,56 euro anziché 71,76 euro. Inoltre è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

