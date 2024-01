NordPass ha lanciato un'estensione autonoma di Google Chrome

NordPass, il password manager progettato dai sviluppatori di NordVPN, ha lanciato un’estensione per Chrome per consentire a tutti gli utenti di gestire al meglio le proprie password durante la navigazione. Ciò consente di salvare i nuovi dati di accesso durante la navigazione in rete, migliorando l’esperienza online in maniera sensibile.

L’efficacia di NordPass e della sua estensione per Chrome è ancora migliore con una VPN affidabile e veloce come NordVPN, il servizio di connessione virtuale privata numero uno del settore. A maggior ragione oggi, sfruttando l’offerta in corso sui piani di due anni.

I vantaggi della nuova estensione di NordPass per Google Chrome

Grazie alla nuova estensione, gli utenti di NordPass non hanno più bisogno di inserire manualmente le proprie credenziali di accesso, dato che ora potranno compilarle in automatico e in modo sicuro direttamente quando navigano in rete utilizzando il browser Google Chrome.

Un ulteriore vantaggio è collegato a un’esperienza di acquisto più veloce e sicura. Questo perché l’estensione di NordPass dà modo di salvare i dati della propria carta di credito e inserirli poi in automatico al momento del pagamento.

La sicurezza dell’estensione per Chrome è garantita da una crittografia e decrittografia a livello locale, in modo che i dati sensibili siano conservati in un luogo sicuro. A questo si aggiunge la verifica indipendente del codice dell’applicazione desktop e dell’estensione del browser da parte di Cure 53.

Oltre all’utilizzo di NordPass e della sua nuova estensione, ti rinnoviamo l’invito ad attivare una VPN come NordVPN, brand leader del mercato. Oggi hai la possibilità di aderire al piano di due anni a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi anziché 8,29 euro, con 3 mesi di servizio extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.