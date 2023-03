NordPass, i suoi vault adesso costano la metà: approfitta ora

I vault di NordPass adesso costano la metà. Cos’è NordPass e cosa sono i vault? Prima di rispondere, facciamo un passo indietro.

Ti sarà sicuramente capitato di non ricordare la chiave di accesso del tuo account di Facebook quando dovevi loggarti da un nuovo dispositivo.

Di conseguenza sei stato costretto a cliccare su “Password dimenticata” e recuperarla. Questo problema con NordPass verrebbe completamente risolto.

NordPass è un password manager veloce e intuitivo che ti consente di accedere a ogni account che hai senza pensieri e da qualsiasi dispositivo.

Adesso, grazie alla promo in corso, potrai sottoscrivere l’abbonamento risparmiando la metà sul piano Premium.

I vault di NordPass adesso costano la metà

I vault di NordPass costano la metà con la promo attuale. Sottoscrivendo nella pagina ufficiale un abbonamento biennale, otterrai lo sconto del 50%.

In pratica, pagherai soltanto 1,49 euro al mese per il piano Premium, ossia 35,76 euro per i primi due anni anziché 71,76 euro.

Potrai accedere a diverse funzionalità, tra cui l’identificazione delle password deboli, un generatore di password casuali e complesse e la scansione web per individuare data breach.

Ma cosa sono i vault? Delle casseforti virtuali in cui vengono racchiuse tutte le tue password, i nomi utente e i dati delle tue carte di pagamento.

In questo modo sarai in grado accedere a ogni account senza necessariamente digitare o ricordarti le password, perché farà tutto NordPass.

Le credenziali nel tuo vault possono essere inserite manualmente oppure chiedere al password manager di farlo al posto tuo, memorizzandole per i futuri accessi.

Detto questo, non ti resta che cliccare sul link qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento biennale Premium:

Per quanto riguarda la sicurezza delle password e tutti i dati sensibili, NordPass utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20, l’autenticazione a più fattori e l’architettura a conoscenza zero. Insomma, puoi dormire sonni tranquilli!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.