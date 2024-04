NordPass: il tuo alleato per la sicurezza online a partire da 1,69€/mese

Quante volte abbiamo letto di violazioni alla sicurezza online di utenti, imprese, società ed enti statali? Quando accade, vuol dire che qualcosa non ha funzionato nel modo giusto, anche in presenza di un sistema di protezione potente e all’avanguardia.

Prendiamo le password, ad esempio: quanto sono sicure? Poco, perché tantissimi utenti continua a commettere l’errore di usare la medesima password per accedere ovunque. Per questo motivo ci sono soluzioni efficaci come NordPass.

Parliamo di uno dei password manager migliori in questo settore, in grado di gestire le chiavi di accesso e di proteggere i dati personali. Adesso è anche accessibile, grazie allo sconto del 43% sul prezzo standard. Quanto pagheresti? 1,69 euro al mese.

Sicurezza online: proteggi i tuoi dati con NordPass

NordPass è uno strumento che offre una protezione completa. Ti consente di creare chiavi d’accesso sicure e uniche per ogni tuo account, riducendo così il rischio che qualcuno entri. Il servizio memorizza tutte le tue credenziali, consentendoti di accedere ai tuoi siti preferiti con un solo clic.

Il piano Premium di NordPass, ora disponibile a un prezzo vantaggioso di 1,69€ al mese, ti consente di navigare e fare acquisti online senza patemi. Con la promo attuale, pagherai solo 40,56€ per i primi due anni, invece di 71,76€.

Per le famiglie, NordPass offre il piano Family, che include tutti i vantaggi del piano Premium fino a sei account. Disponibile a 2,79€ al mese (sconto del 53%), per i primi due anni, il costo è di soli 66,96€, un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 143,76€.

Il piano Family ti offre funzionalità avanzate come il salvataggio e la compilazione automatici, la memorizzazione di password, passkey, carte di credito e molto altro. Inoltre, NordPass analizza il web per rilevare eventuali violazioni dei dati, garantendo che le tue informazioni rimangano protette.

Insomma, NordPass è quanto di più utile per una sicurezza online senza falle. Sia tu che la tua famiglia non temerete più nulla.