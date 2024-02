NordPass: il tuo life manager digitale per la sicurezza online

NordPass offre una soluzione per la gestione della vita digitale mettendo a disposizione un servizio sicuro per conservare password, chiavi di accesso, dati delle carte di credito e molto altro.

Disponibile con piani in abbonamento adatti ad ogni esigenza, NordPass rappresenta una soluzione perfetta per individui, famiglie e aziende che cercano un approccio sicuro ed efficiente alla gestione delle informazioni online.

Caratteristiche di NordPass

Tra le funzionalità e i servizi offerti da NordPass troviamo:

Generazione di password robuste: NordPass permette di generare password complesse e sicure per ridurre il rischio di violazioni.

Condivisione sicura: Permette di condividere le password con i colleghi in modo protetto, utilizzando una crittografia avanzata.

Monitoraggio delle violazioni: Verifica se i dati personali o aziendali sono stati compromessi, fornendo avvisi tempestivi.

Passkey: NordPass introduce le passkey, un nuovo standard di autenticazione senza password che migliora la sicurezza e la comodità d'uso rispetto alle password tradizionali.

Salvataggio e riempimento automatico: Salva e riempi automaticamente le credenziali di accesso, dati delle carte di credito, rendendo gli acquisti online e l'accesso ai servizi più rapidi e semplici.

Salva e riempi automaticamente le credenziali di accesso, dati delle carte di credito, rendendo gli acquisti online e l’accesso ai servizi più rapidi e semplici. Gestione centralizzata: Ottimizza i flussi di lavoro e migliora la sicurezza aziendale con funzionalità come il Data Breach Scanner e la verifica della salute delle password.

Piani e tariffe

NordPass è disponibile per privati e aziende con un’ampia gamma di funzionalità e piani adatti a ogni esigenza, a partire da 1,79€ al mese per gli abbonamenti aziendali e con soluzioni anche gratuite per i privati.

Sicurezza avanzata

NordPass adotta l’algoritmo di crittografia XChaCha20 e un’architettura zero-knowledge, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri dati. Offre anche l’autenticazione a più fattori per un ulteriore livello di sicurezza. Inoltre, a differenza dei gestori di password integrati nei browser, NordPass offre strumenti di sicurezza avanzati, è disponibile su qualsiasi dispositivo e fornisce un supporto clienti 24/7.

Per provare gratuitamente NordPass clicca qui.