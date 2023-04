NordPass, la promo primaverile ti fa risparmiare il 50%: approfitta ora

Il continuo studio e l’invenzione di modi da parte degli hacker per ottenere password illegalmente si è trasformato in una vera e proprio problema per gli utenti online. Adesso, grazie alla promo primaverile di NordPass, questo problema più essere risolto.

La gravità della situazione non è solo attribuita alla competenza degli aggressori informatici, ma anche alla difficoltà di ricordare le password.

Senza l’ausilio di strumenti specializzati, la gestione di una password complessa e singolare può essere un compito arduo.

Fortunatamente, esistono alcuni strumenti specializzati che possono alleviare l’onere di dover ricordare diverse, se non innumerevoli, password. Uno di questi strumenti è appunto NordPass.

Promo primaverile NordPass: due sconti eccezionali in serbo per te

Il team dietro NordPass attinge dall’esperienza di una delle reti private virtuali più famose al mondo, NordVPN. Il password manager è un prodotto della loro esperienza collettiva.

Lo strumento ha la capacità di generare password complesse, ricordarle e proteggerti da eventuali attacchi esterni.

Inoltre, il sistema NordPass è dotato di alert che ti avvisano in caso di violazioni dei dati di un sito web.

Oltre a salvaguardare codici fiscali e PIN, lo strumento menzionato può anche proteggere una serie di credenziali, consentendo una facile condivisione all’interno della famiglia.

Infine, come affermato in precedenza, la promo primaverile di NordPass è semplicemente troppo bella per lasciartela sfuggire.

Con due sconti del 43% e del 53% rispettivamente sui piani biennali Premium e Famiglia, acquisire una protezione completa da questo servizio è fattibile con una spesa mensile di 1,69 e 2,79 euro. Clicca sul link qui sotto per procedere:

Il costo di NordPass è quasi insignificante, soprattutto considerando l’eccezionale livello di sicurezza digitale che ti fornisce.

Inoltre, hai anche a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni senza impegno, con cui potrai testare il servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.