NordPass, metti in cassaforte le password della tua azienda adesso

Se i dati personali sono una preda ambita per i criminali informatici, le informazioni aziendali lo sono ancora di più.

Non per niente, le azioni dei cybercriminali si stanno concentrando proprio sul settore business, che si tratti di campagne malware o di azioni di tipo ransomware o phishing.

Una volta ottenute informazioni riservate, infatti, questi possono facilmente sfruttare la situazione a loro vantaggio, rivendendo le stesse sul Dark Web o chiedendo un riscatto all’azienda interessata.

A prescindere del modus operandi dei criminali, è bene sempre e comunque prevenire eventuali intromissioni. Nel contesto professionale però, è necessario trovare strumenti adeguati.

Un gestore di password ideale per la tua impresa

I gestori di password, già largamente in uso tra gli utenti standard, possono risultare essenziali in un’azienda.

L’utilizzo e la condivisione di parole d’accesso tra più colleghi, crea situazioni ad altissimo rischio. Basta una piccola disattenzione, magari da parte di un dipendente poco esperto, per causare un vero e proprio disastro.

NordPass è una piattaforma che agisce in questo contesto, rendendo la gestione delle password aziendali molto più sicura.

Il servizio in questione verifica se gli account aziendali e gli indirizzi e-mail risultano associati ad eventuali violazioni di dati. Nel caso, NordPass invia notifiche in tempo reale per un pronto intervento.

La possibilità di gestire gli accesso, con diversi privilegi, e la condivisione facilitata tra colleghi, sono funzioni che permettono di tenere sotto controllo tutto l’aspetto password senza particolari affanni.

La dashboard di sicurezza e la possibilità di collegare tra loro fino a 250 account, consente a NordPass di essere attivo ed efficace anche in contesti lavorativi alquanto ampi. Il tutto protetto dalle più moderne tecnologie nell’ambito della crittografia.

E per quanto riguarda il costo?

Il piano Business di NordPass è disponibile per soli 3,59 euro al mese per utente: un costo più che accettabile visto il notevole servizio offerto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.