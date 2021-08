NordPass Premium: sconto 70% fino al 2 settembre

La software house che sviluppa la famosa NordVPN propone un'offerta molto interessante per NordPass. Fino al 2 settembre è possibile sottoscrivere l'abbonamento al piano Premium di due anni con lo sconto del 70%. Gli utenti che cercano un ottimo password manager pagheranno solo 1,19 euro/mese.

NordPass: password al sicuro con 28,61 euro

Anche se i moderni browser permettono di conservare le password, NordPass è sicuramente una soluzione più completa. Gli utenti possono salvare le credenziali con un solo clic e inserirle con facilità quando accedono agli stessi account. È possibile anche importare le password archiviate nel browser o in formato CSV. Non manca ovviamente la sincronizzazione tra tutti i dispositivi. NordPass funziona su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Sono inoltre disponibili le estensioni per Chrome, Firefox, Edge, Brave, Opera e Safari.

Il software può conservare anche altre informazioni, come la password del WiFi, i dati della carta di credito, gli indirizzi email, i numeri di telefono e l'indirizzo per la consegna dei pacchi. L'utente può creare varie cartelle per organizzare meglio le informazioni. NordPass include un generatore di password, identifica password troppo deboli o già utilizzate e verifica se le password sono finite online.

Tutti i dati sono protetti con crittografia XChaCha20. È possibile attivare l'autenticazione a due fattori (anche con security key USB o Bluetooth) e il riconoscimento biometrico. L'abbonamento per due anni è in offerta a 1,19 euro/mese (sconto del 70%). Eventualmente è possibile sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.