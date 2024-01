NordVPN: 1 ANNO a soli 49€ grazie alla promo Amazon

Grazie ad Amazon oggi ottieni NordVPN a soli 49,99 euro, invece di 69,90 euro. Si tratta di un’ottima offerta per mettere al sicuro la tua privacy e le tue informazioni personali. La licenza è valida per 1 anno e il codice di attivazione arriverà al tuo indirizzo email poco dopo aver completato l’acquisto. Quindi non dovrai attendere per la consegna. Segui le istruzioni per scaricare l’app e inserire il codice. In un attimo sarai al sicuro con tutti i tuoi dispositivi.

NordVPN: molto più di una VPN

Attiva NordVPN a soli 49,99 euro. Questa super promozione Amazon è disponibile oggi, ma potrebbe terminare da un momento all’altro. Si tratta di un’ottima occasione per ottenere un sistema di sicurezza e privacy che va oltre le semplici VPN. Infatti, la sua app non fornisce solo server che criptano le tue informazioni, ma attiva anche Threat Protection. Questa nuova tecnologia combina la potenza di 3 funzionalità speciali:

anti-malware per bloccare qualsiasi attacco malevolo da parte di hacker o cybercriminali;

per bloccare qualsiasi attacco malevolo da parte di hacker o cybercriminali; anti-tracker per fermare il monitoraggio delle tue informazioni mentre navighi online;

per fermare il monitoraggio delle tue informazioni mentre navighi online; ad-blocker per nascondere annunci pubblicitari, banner e pop-up su pagine web e in app.

Non perdere altro tempo. Ottieni subito questa protezione a soli 49,99 euro, invece di 69,90 euro. Il codice di attivazione ti arriverà all’indirizzo email poco dopo aver concluso l’acquisto e confermato il pagamento. Sappi anche che far parte del programma Prime ti assicura tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.